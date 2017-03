PSV hijgt Ajax in de nek na treffers van gebroeders De Jong

PSV heeft de druk op Ajax en Feyenoord opgevoerd. De nummer drie van de Eredivisie naderde Ajax tot één punt, dankzij een 1-3 zege op Go Ahead Eagles. Siem de Jong, Luuk de Jong en Andrés Guardado waren verantwoordelijk voor de doelpunten in Deventer. Zondag kan Ajax het gat vergroten tot vier punten, terwijl Feyenoord weer op acht punten van PSV kan komen.

Een vlekkeloze eerste helft speelde PSV niet, maar de ploeg van Phillip Cocu leidde bij rust wel met 0-1. Vijf minuten voor de onderbreking zorgde Siem de Jong vanaf de strafschopstip voor het klassenverschil. De middenvelder bleef oog in oog met Theo Zwarthoed koel en stuurde de doelman de verkeerde kant op. De penalty was het gevolg van een oliedomme overtreding van Rochdi Achenteh op Davy Pröpper, die arbiter Kevin Blom niet onbestraft liet. Hoewel PSV geen grootse indruk maakte, was de voorsprong gezien het spelbeeld verklaarbaar.

Sam Hendriks baalde na de 0-1 van PSV.

De Eindhovenaren zochten vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dachten na elf minuten op voorsprong te komen. Gastón Pereiro kopte binnen, maar verdediger Héctor Moreno kwam voorafgaand het doelpunt lomp inspringen. Blom annuleerde de treffer. Een inzet van Bart Ramselaar vloog een meter naast; ook Pereiro was niet succesvol in de afronding. Go Ahead bleef vrij eenvoudig overeind en was vlak voor de penalty van De Jong dicht bij de 1-0: Elvis Manu stuitte in een één-op-één-situatie op Jeroen Zoet.

Op slag van rust, toen het reeds 0-1 stond, mocht Luuk de Jong op Zwarthoed af na een fraaie combinatie op het middenveld. Sander Duits voorkwam dat ook de tweede De Jong-telg tot scoren kwam. Go Ahead bleef dus in leven en kwam na de pauze onverwacht langszij. Sam Hendriks leek de bal met de arm te toucheren, maar mocht door van Blom en bediende Dan Crowley. Die vond Manu vrij voor het doel, waarna het voor de aanvaller een koud kunstje was om zijn misser van de eerste helft goed te maken: 1-1.

De achterhoede PSV had de handen vol aan Manu en Hendriks. Wel waren er kansen voor de Eindhovenaren: Luuk de Jong dwong Zwarthoed tot een redding en broer Siem raakte de bal volledig verkeerd toen hij voor de keeper opdook. Even later zorgde Luuk alsnog voor de 1-2. Na een lage voorzet van Santiago Arias vanaf de rechterflank gleed de aanvoerder de bal achter Zwarthoed. Pereiro moest de beslissing voor zijn rekening nemen, maar schoot van dichtbij tegen Joey Groenbast op na het omzeilen van Zwarthoed. Via Guardado kwam de beslissing er toch, na een voorzet van Steven Bergwijn.