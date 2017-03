AS Monaco juicht dankzij sensatie Mbappé en wereldgoal van Moutinho

AS Monaco heeft zaterdag geen fout gemaakt in de titelstrijd in de Ligue 1. De lijstaanvoerder was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Girondins Bordeaux. De achttienjarige sensatie Kylian Mbappé opende de score; João Moutinho scoorde op prachtige wijze het andere doelpunt van de thuisploeg. Monaco komt vijf punten los van OGC Nice en staat zes punten voor op Paris Saint-Germain, dat zondag in actie komt.

Pas halverwege de tweede helft brak Monaco de ban. In de eerste helft gebeurde weinig voor beide doelen, omdat Bordeaux uitstekend verdedigde en Monaco daarmee in bedwang hield. De bezoekers werden na rust echter verrast via een corner. Invaller Radamel Falcao controleerde de bal en bediende Mbappé, die door een zee van spelers in het midden van het doel schoot. Keeper Cédric Carrasso stond verkeerd opgesteld en moest een antwoord schuldig blijven.

Mbappé wist tien keer te scoren en vijf assists te verzorgen in de tien wedstrijden waarin hij een basisplaats had. De druk was na zijn doelpunt van de ketel en Monaco kon de marge even later uitbreiden. De tweede treffer was het hoogtepunt van de wedstrijd: Bernardo Silva vond Moutinho buiten het strafschopgebied en de Portugees krulde de bal feilloos in de kruising. Diego Rolán deed zes minuten voor tijd iets terug namens de bezoekers, maar verder kwam men niet. Monaco kan rustig afwachten hoe Paris Saint-Germain het er zondag van afbrengt in de uitwedstrijd tegen Lorient.