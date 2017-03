Sevilla kent zwakke generale na vroegste LaLiga-treffer ooit van Leganés

Sevilla heeft geen goede generale repetitie achter de rug voor het weerzien met Leicester City in de Champions League. Tegen Leganés kon de ploeg van Jorge Sampaoli op één punt van Real Madrid komen, maar Sevilla bleef steken op 1-1. De bovenste plekken dreigen daardoor verder uit zicht te raken voor de nummer drie.

Leganés greep brutaal de leiding en deed dat via het vroegste doelpunt van de club ooit in LaLiga. Gabriel Pires scoorde na twee minuten en twee seconden fraai achter het standbeen, nadat hij de bal vanaf de rechterflank ontving van Nabil El Zhar. De man van de assist had er even later 2-0 van moeten maken. Hij had zeeën van tijd, maar stiftte over het doel van Sevilla. Vlak voor rust trok de thuisploeg de stand gelijk.

Stevan Jovetic werd op heerlijke wijze bediend door Franco Vázquez en stond plots alleen voor Iago Herrerín. De aanvaller wipte de bal knap over de keeper, bleef in balans en schoot in een leeg doel binnen. Sevilla oogde in de tweede helft echter vermoeid. De hoogvlieger zat met de gedachten wellicht al bij de Champions League-wedstrijd van dinsdag en wist Leganés niet meer in de problemen te brengen.