Koeman wint van concurrent en schuift op richting top zes

Everton heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Directe concurrent West Bromwich Albion werd in Goodison Park van het kastje naar de muur gestuurd en vertrok na doelpunten van Kevin Mirallas, Morgan Schneiderlin en Romelu Lukaku met een 3-0 nederlaag, waardoor Everton nog maar twee punten onder Manchester United staat. AFC Bournemouth schoof dankzij een hattrick van Joshua King West Ham United opzij, terwijl Hull City in een kelderkraker te sterk was voor Swansea City.

Everton - West Bromwich Albion 3-0

West Brom werd vanaf het eerste fluitsignaal teruggedrongen door the Toffees en Lukaku zorgde na een dik kwartier voor het eerste gevaar door door de verdediging heen te slalommen en maar net naast te schieten. Ross Barkley stuitte met nog vijf minuten te gaan in het eerste bedrijf in eerste instantie op Ben Foster, maar zag de bal toch in het net belanden: Mirallas stond op de goede plek om de rebound binnen te werken.

Daarmee was het nog niet gedaan want in de blessuretijd van de eerste helft liep de thuisploeg verder uit. Lukaku vond met een slim steekballetje Schneiderlin in de zestien, waarna de Fransman zijn eerste doelpunt in het shirt van Everton maakte. Een tandeloos West Brom had vervolgens in de tweede helft eveneens weinig in te brengen en in de laatste tien minuten liep de ploeg van Koeman via een rake kopbal van Lukaku nog verder uit.

Joshua King hielp AFC Bournemouth met een hattrick aan de zege

AFC Bournemouth - West Ham United 3-2

Na acht minuten leek het helemaal de verkeerde kant op te gaan voor the Cherries toen Joshua King een penalty miste en Michail Antonio vlak daarna aan de andere kant voor de 0-1 tekende. King zorgde vervolgens wel voor de gelijkmaker, maar moest daarna toekijken hoe Benik Afobe een tweede kans vanaf de strafschopstip onbenut liet. Vlak na rust had de thuisploeg meer fortuin en King was er als de kippen bij om uit de rebound de 2-1 te maken. Andre Ayew dacht the Hammers vervolgens nog een punt te bezorgen, maar King zette in de laatste minuut met zijn derde nog de 3-2 op het bord.

Hull City - Swansea City 2-1

Swansea was onder Paul Clement bezig aan een goede reeks, maar zaterdagmiddag bleek Hull in een onvervalste degradatiekraker toch te sterk voor de Welshmen. Wayne Routledge kreeg nog wel twee goede kansen om zijn ploeg aan een voorsprong te helpen, maar hij slaagde er niet in om het net te laten bollen. Oumar Niasse brak vervolgens met nog twintig minuten te gaan op aangeven van Abel Hernández de ban en de Everton-huurling verdubbelde die voorsprong tien minuten later. Alfie Mawson kopte vervolgens in blessuretijd de aansluitingstreffer binnen, maar dat mocht niet meer baten voor the Swans.