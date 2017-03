Twente gaat voor tweede zege op Ajax: ‘Ik denk dat wij gaan winnen’

FC Twente won slechts een van zijn laatste zeven wedstrijden op vreemde bodem in de Eredivisie, maar Mateusz Klich kijkt vol vertrouwen uit naar het uitduel van zondagmiddag met Ajax. De middenvelder van de Tukkers zegt voor niets minder dan een overwinning af te reizen naar Amsterdam.

"Ik verwacht dat wij gaan winnen", vertelt Klich met bravoure aan De Telegraaf. Ajax verloor dit seizoen in negentien officiële wedstrijden pas eenmaal voor eigen publiek. "Serieus, ik denk echt dat we best kans maken. Thuis hebben we gewonnen (1-0, red.) en we hebben laten zien goed voetbal te kunnen spelen", meent de Pool.

"We hebben veel jonge spelers, die erop gebrand zijn om zich in dit soort wedstrijden te laten zien", vervolgt Klich. "Ook op bezoek bij PSV (1-1, red.) hadden we kunnen winnen. Tegen de goede teams hebben we tot dusver prima gespeeld. Hopelijk lukt dat morgen ook." Twente neemt momenteel een zevende plaats in op de ranglijst.