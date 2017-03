‘Het zou goed zijn als Guardado, Arias, Willems en Zoet vertrekken’

PSV ging dit seizoen is als de regerend landskampioen, maar titelprolongatie lijkt inmiddels een onmogelijke opgave geworden voor de Eindhovenaren. De ploeg van Phillip Cocu staat acht punten achter koploper Feyenoord en er zal een klein wonder moeten gebeuren wil de schaal nog naar Noord-Brabant gaan. Rond de club wordt dan ook al druk gespeculeerd over volgend seizoen, met een selectie die er wel eens heel anders uit zou kunnen zien.

Wat Aad de Mos betreft is het in ieder geval tijd om door te selecteren: “Het zou goed zijn als Andrés Guardado, Santiago Arias, Jetro Willems en Jeroen Zoet vertrekken. Guardado lijkt al bezig met een transfer naar de Verenigde Staten of Mexico en dat zie je ook aan zijn spel. Dat is ergens ook begrijpelijk, hij heeft het de afgelopen twee jaar goed gedaan. Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar kunnen zijn vertrek goed opvangen”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Volgens De Mos heeft Arias niet het niveau waar PSV naar moet streven en heeft de club met Joshua Brenet bovendien een prima alternatief in huis. Willems is volgens de oud-trainer klaar voor een transfer en dat geldt ook voor doelman Zoet: “Hij is toe aan een stap naar de Premier League of LaLiga.”