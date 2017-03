Immers heeft er hard hoofd in: ‘Denk niet dat Feyenoord het gaat halen’

Lex Immers speelde in het verleden 3,5 jaar voor Feyenoord en slaagde er in die periode niet in om de landstitel te winnen. De Rotterdammers lijken dit seizoen op koers te liggen voor hun eerste kampioenschap sinds 1999, maar de middenvelder, die inmiddels bij Club Brugge speelt, is bang dat Feyenoord het in de laatste maanden van het seizoen nog uit handen gaat geven.