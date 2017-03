‘Guardiola is niet de beste, Mourinho was de beste en is dat nog steeds’

Aitor Karanka fungeerde drie seizoenen lang als rechterhand van José Mourinho bij Real Madrid, maar koos er na het vertrek van the Special One voor om op eigen benen te gaan staan. De Spanjaard werd in 2013 aangesteld als manager van Middlesbrough, dat onder leiding van Karanka promoveerde naar de Premier League. Middlesbrough heeft het dit seizoen lastig in de competitie, maar staat zaterdagmiddag wel tegenover Manchester City in de kwartfinales van de FA Cup.

Karanka zal zodoende de degens kruisen met Josep Guardiola, die sinds dit seizoen de scepter zwaait bij City en alom wordt beschouwd als 's werelds beste trainer. De oefenmeester van Boro is echter een andere mening toegedaan. "Josep Guardiola is niet de beste coach ter wereld. De beste coach ter wereld is Mourinho", laat Karanka optekenen door diverse Engelse media. "Hij heeft het laten zien bij FC Porto, Internazionale, Chelsea, Real Madrid en Manchester United. Hij was de beste en hij is dat nog steeds."

"Ik heb nooit met Guardiola gewerkt, maar José kreeg flink wat kritiek over zich heen aan het begin van dit seizoen en inmiddels heeft hij al twee prijzen met United gewonnen", vervolgt Karanka, refererend aan de Community Shield en de EFL Cup die Mourinho deze jaargang aan zijn palmares toevoegde. "Voor mij is José de beste trainer ter wereld. Guardiola moet de Premier League dit seizoen winnen, alvorens hij beschouwd kan worden als een van de grootste coaches", besluit Karanka.