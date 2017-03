‘Als ze zelfs Kruiswijk kunnen laten scoren, dan zijn ze wel héél goed’

Vitesse boekte vrijdagavond een 5-0 zege op Sparta Rotterdam en een van de treffers werd gemaakt door Arnold Kruiswijk, die zodoende na 25.318 minuten zijn eerste doelpunt maakte in het betaald voetbal. “Dat zijn wel veel minuten, hé?”, lachte de 32-jarige verdediger voor de camera van FOX Sports.

“Heel leuk natuurlijk. Je ziet die bal ineens in het net vliegen”, aldus Kruiswijk. “Het was een beetje ongemakkelijk. Het leek wel alsof mijn medespelers nog gelukkiger waren dan ik. Maar ik moet zeggen: ik ben er hartstikke blij mee. Een fantastische avond.” Kruiswijk kreeg in de slotfase ook nog een publiekswissel van Henk Fraser.

“Het mooie was dat hij bij zijn wissel zei: ‘Dit was een hele mooie avond’”, aldus Fraser. “Ik heb mijn spelers ook een compliment gemaakt. Als zij zelfs Kruiswijk kunnen laten scoren na zo veel minuten, moeten ze wel héél goed zijn”, knipoogde de oefenmeester.