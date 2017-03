Kuyt reageert op ontstane ophef: ‘Ik liet mijn mening en gevoel spreken’

Giovanni van Bronckhorst gaf Jens Toornstra in februari in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (2-0) de voorkeur boven Dirk Kuyt en daar baalde de aanvaller van. Hij zei na afloop ‘verbaasd en teleurgesteld’ te zijn, niet in de laatste plaats omdat hij als aanvoerder dacht ‘een streepje voor’ te hebben bij de trainer.

De 36-jarige Kuyt kreeg de nodige kritiek na die uitspraak en veel wil hij er nu ook niet meer over kwijt. “Wat gebeurd is, is gebeurd”, zegt hij in een interview met de NOS. “Ik heb mijn mening en gevoel op dat moment laten spreken. Vervolgens heb ik het achter me gelaten. Ik wil me alleen richten op mijn prestaties op het veld en ben klaar als de trainer me nodig heeft.”

Kuyt voegt eraan toe dat hij het seizoen, dat hij ‘fantastisch’ noemt, met Feyenoord positief wil afsluiten en uiteraard met de schaal in de handen wil staan op de Coolsingel. De koploper neemt het zondagmiddag in de eigen Kuip op tegen AZ en als men wint, boekt Feyenoord zijn achtste thuiszege op rij in de competitie.