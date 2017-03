Janssen verklaart curieus moment: ‘Ik had op mijn horloge moeten kijken’

Ed Janssen floot vrijdag wel erg snel voor de rust tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en Telstar. De scheidsrechter besloot ermee op te houden na 41 minuten en 20 seconden en daardoor besloot hij om de kantwissel tussen de partijen pas drie minuten na de onderbreking plaats te laten vinden.

De scheidsrechter vertelde na afloop aan FOX Sports dat hij af was gegaan op de tijd die op de stadionklok stond: “Dat had niet gemoeten. Ik had op mijn horloge moeten kijken. Die liet me gelukkig niet in de steek. De klok in het stadion heb ik de tweede helft niet meer gebruikt. Het is een les voor de volgende keer. Dit mag niet weer gebeuren.”

De klok liet Janssen ‘in de steek’ omdat die met vochtproblemen kampte en daardoor de juiste tijd niet liet zien. “Toen we het veld afliepen kwam de assistent-trainer van NAC naar mij toe. Hij zei dat we drie minuten te kort hadden gespeeld”, aldus Janssen. De wedstrijd werd uiteindelijk met 1-0 gewonnen door NAC.