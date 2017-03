Woedende Bacca vliegt scheidsrechter aan: ‘Dit is onvergeeflijk’

De gemoederen liepen vrijdagavond hoog op in Turijn. AC Milan leek een punt uit het vuur te slepen tegen Juventus, maar een discutabele penalty zorgde in de slotseconde van de blessuretijd voor de 2-1. Na afloop vloog Carlos Bacca scheidsrechter Davide Massa aan. De aanvaller moest door trainer Vincenzo Montella en vicevoorzitter Adriano Galliani worden tegengehouden.

Na afloop biedt Montella zijn excuses aan voor de situatie. "Dat was onvergeeflijk", stelt de trainer van Milan bij Mediaset. "Massa heeft me verteld dat hij persoonlijk de verantwoordelijkheid neemt voor de strafschopbeslissing. Ik hoorde dat hij ver van de situatie verwijderd was en het niet gezien kan hebben. Ik heb het liever niet over scheidsrechters, maar op een dag als deze is dat moeilijk."

"Maar klagen brengt je nergens", voegt Montella daaraan toe. "Het is nutteloos." In de blessuretijd kreeg Mattia De Sciglio de bal tegen de arm na een schot van Stephan Lichtsteiner, wat tot de penalty leidde. Even daarvoor was José Sosa weggestuurd met zijn tweede gele kaart. Gianluigi Donnarumma werd een heldenrol ontnomen. De keeper van Milan wordt door velen getipt als de natuurlijke opvolger van Gianluigi Buffon, maar koestert geen warme gevoelens richting Juventus. "Dit kan niet. Altijd zijn zij het weer", treurt de jonge keeper.