‘Als ik trainer van Arsenal was, zou ik Terry morgen nog binnenhalen’

Het is nog altijd onduidelijk hoe de toekomst van John Terry eruitziet. De aanvoerder van Chelsea kwam dit seizoen tot slechts vijf competitiewedstrijden en lijkt overbodig geworden. Volgens Harry Redknapp zou de ervaren mandekker echter nog van grote waarde kunnen zijn voor Arsenal.

De achterhoede van the Gunners is dit seizoen niet gevrijwaard van kritiek. Volgens de clubloze oefenmeester mist trainer Arsène Wenger een leidersfiguur in zijn selectie en zou Terry die rol op zich kunnen nemen. "All day, all day", reageert Redknapp bij talkSPORT op de vraag of hij Terry zou binnenhalen als trainer van Arsenal. "Dan zou ik hem morgen nog binnenhalen."

"Hij zou Arsenal absoluut sterker maken. Hij is het type waar Arsenal een tekort aan heeft. Ze missen een John Terry in de kleedkamer", meent Redknapp. "Ze hebben geen leiders. Iemand als John zou de orde scheppen daar en Arsenal in beweging kunnen krijgen. Hij zou goud waard zijn." Clubicoon Terry beschikt over een aflopend contract op Stamford Bridge.