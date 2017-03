VVV-Venlo blijft op kampioenskoers, Zeefuik scoort voor FC Emmen

Door een ruime overwinning op Fortuna Sittard blijft VVV-Venlo op kampioenskoers. De ploeg van trainer Maurice Steijn won de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard met 4-1, Ralf Seuntjens was met drie doelpunten de grote man aan de zijde van VVV-Venlo. Jong Ajax, met miljoenenaankoop David Neres, verloor op bezoek bij De Graafschap door drie treffers van Anthony van den Hurk. Género Zeefuik tekende in het duel met FC Eindhoven voor zijn eerste treffer in het shirt van FC Emmen.

VVV-Venlo - Fortuna Sittard 4-1

Sinds de winterstop is Fortuna Sittard beter gaan draaien. Onder de nieuwe trainer Sunday Oliseh werd de afgelopen zes wedstrijden niet verloren. Koploper VVV-Venlo riep deze reeks in het Limburgse treffen een halt toe. Al binnen het kwartier kopte Ralf Seuntjens de openingstreffer binnen. Toch kwam Fortuna enkele minuten later al terug in de wedstrijd, nadat Emrah Bassan een vrije trap vanaf de zijkant in één keer in het doel krulde. Nog voor rust stelde de koploper van de Jupiler League orde op zaken. Vanuit een ingestudeerde corner zette Vito van Crooij VVV weer op voorsprong, waarna het Fortuna-middenvelder Kamen Hadzhiev met twee gele kaarten weggestuurd zag worden. Op slag van rust gooide Seuntjen de wedstrijd al in het slot. In de tweede helft liep VVV dankzij de derde treffer van Seuntjens uit naar 4-1, waar het uiteindelijk bij bleef. De voorsprong op naaste belager FC Volendam (aangezien Jong Ajax en Jong PSV niet mogen promoveren) bedraagt veertien punten.

De Graafschap - Jong Ajax 3-2

Jong Ajax-trainer Marcel Keizer had in Doetinchem de beschikking over miljoenenaankoop David Neres. De Graafschap is bezig aan een goede reeks en won de laatste drie wedstrijden. Ook het thuisduel tegen de Amsterdammers begon voortvarend. Binnen het kwartier tekende Anthony van den Hurk voor de openingstreffer. Nog voor rust keerde Jong Ajax het duel om, door treffers van Václav Cerny en Frenkie de Jong. Al snel na rust tekende Van den Hurk met zijn tweede treffer van de avond voor de gelijkmaker. In de slotfase kopte Van den Hurk zijn ploeg voor de tweede keer op voorsprong. Mateo Cassierra raakte vervolgens nog de lat, maar dichterbij de gelijkmaker kwam Jong Ajax niet meer.

Anthony van den Hurk viert zijn tweede treffer tegen Jong Ajax.

Jong PSV - Almere City 0-1

In de eerste helft werden de toeschouwers op de Herdgang niet bepaald verwend. Men moest tot de zeventigste minuut geduld hebben voor de eerste treffer van het duel te noteren was. Calvin Mac-Intosch kopte vanuit een hoekschop raak en bracht Almere City, een beetje tegen de verhoudingen in, op voorsprong. Jong PSV kon deze tik niet meer te boven komen en zag Almere City zo met drie punten vertrekken uit Eindhoven. Door de nederlaag zien de Eindhovenaren FC Volendam de derde plek overnemen, omdat zij wel wisten te winnen.

SC Cambuur - FC Den Bosch 0-1

De laatste drie wedstrijden leverden zeges op voor Cambuur, terwijl Den Bosch al vijf wedstrijden wachtte op een overwinning. Toch ging het mis voor de Friezen. Binnen zeven minuten grepen de bezoekers de leiding, toen Niek Vossebelt profiteerde van defensief geklungel bij Cambuur. Het team van Sipke Hulshoff zette vervolgens tevergeefs druk. Na rust werd een doelpunt van Jamiro Monteiro afgekeurd wegens buitenspel. Den Bosch kreeg zelfs nog kansen op de 0-2 tegen het slordig opererende Cambuur, maar doelman Harm Zeinstra lette meermaals goed op. Omar El Baad trof namens Cambuur nog de lat.

NAC Breda - Telstar 1-0

Het meest besproken moment in Breda was de manier waarop de eerste helft werd afgesloten. Na 41 minuten en 20 seconden blies arbiter Ed Janssen plots op zijn fluit; de resterende minuten werden in de tweede helft ingehaald. Na rust speelden beide ploegen drie minuten in dezelfde richting, alvorens van kant te wisselen. Gescoord was er toen niet, ondanks een vroege kopbal van NAC'er Arno Verschueren op de lat en een rode kaart voor Bryan Ottenhoff. Na acht minuten beging de verdediger van Telstar een zware charge op Mounir El Allouchi. Na rust wist NAC het numerieke overwicht wel uit te buiten. Cyriel Dessers zorgde halverwege het tweede bedrijf voor de verlossing met een intikker op aangeven van Danny Verbeek.

FC Volendam - Helmond Sport 1-0

Ondanks dat de Volendammers in eigen huis vrijwel de hele wedstrijd het betere van het spel hadden tegen Helmond Sport, duurde het lang voordat de ban gebroken werd. De bezoekers leken FC Volendam na een uur spelen in het zadel te helpen door een strafschop weg te geven. Henny Schilder faalde echter vanaf elf meter. Tien minuten later kwam het Andere Oranje toch op voorsprong. Enzo Stroo tikte de bal op acrobatische wijze achter Helmond-doelman Ferhat Kaya. Het lukte de thuisploeg echter niet om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de veilige marge van één doelpunt werd wel over de streep getrokken. Door de overwinning is FC Volendam de nieuwe nummer drie van de Jupiler League, omdat Jong PSV verloor van Almere City.

Généro Zeefuik in duel met Dario Van den Buijs.

FC Emmen - FC Eindhoven 2-0

Bij de thuisploeg had Género Zeefuik voor het eerst een basisplaats. De bonkige spits luisterde zijn basisdebuut op met zijn eerste doelpunt voor Emmen. Door de treffer van Zeefuik en een doelpunt van Alexander Bannink, had FC Emmen al voor rust een 2-0 voorsprong genomen. De toeschouwers hadden in de rust beter naar huis kunnen gaan, want de tweede helft was allerminst spectaculair. In de stand kwam geen verandering meer, waardoor FC Emmen het onderonsje in de middenmoot van de Jupiler League. De ploeg houdt daardoor nog uitzicht op de play-offs voor promotie.

FC Dordrecht - MVV 0-1

Voor Dordrecht is het tot nu toe een zeer tegenvallend seizoen. De Schapenkoppen verzamelden tot nu toe pas negentien punten, alleen Achilles’29 doet het slechter. De thuiswedstrijd tegen MVV begon voor de Dordtenaren tegenvallend. Al na tien minuten spelen zette Florian Loshaj met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal de bezoekers op voorsprong. Ondanks dat FC Dordrecht in de slotfase nog naarstig op zoek was naar de gelijkmaker, kwam die er niet meer. De Dordtenaren moeten gaan oppassen, want Achilles'29 wist vrijdagavond wel te winnen. FC Dordrecht heeft nog een voorsprong van zes punten op de hekkensluiter.

Kursad Surmeli viert de openingstreffer voor Achilles'29 in het duel met Jong FC Utrecht.

Jong Utrecht - Achilles ‘29 0-1

Voor Achilles’29 is het vijf voor twaalf en daar lijken de spelers zich van bewust. Op bezoek bij Jong Utrecht pakte de Groesbekers drie broodnodige punten, waardoor het nog zes punten achterstand heeft op FC Dordrecht. Na twintig minuten spelen schoot Kursad Surmeli raak.Vlak voor tijd was Jong FC Utrecht nog heel dichtbij de gelijkmaker, maar het wist het net niet meer te raken. De overwinning op het veld van IJsselmeervogels betekende pas derde van het seizoen voor Achilles'29.

RKC Waalwijk - FC Oss 3-0

RKC Waalwijk was na één speelronde koploper in de derde periode. De eerste helft van het thuisduel tegen FC Oss kende niet al teveel hoogtepunten. Op slag van rust bracht Fred Benson de Waalwijkers op voorsprong met een rake kopbal. Twintig minuten voor tijd besliste Johan Voskamp, ook met hoofd, het duel in Waalwijks voordeel. Met een subtiel hakje maakte Voskamp vlak voor tijd ook nog zijn tweede treffer van de avond. Door de zege blijft RKC Waalwijk aan kop in de derde periode.