Conte: ‘Ik hoop niet dat het zijn laatste FA Cup-wedstrijd hier is’

Chelsea staat maandag in de kwartfinale van de FA Cup tegenover Manchester United. De kans bestaat dat John Terry zijn laatste FA Cup-wedstrijd op Stamford Bridge speelt: als Chelsea doorgaat, reist men af naar Wembley. Het is nog onzeker of Terry een nieuw contract krijgt bij Chelsea. Ook Antonio Conte tast in het duister.