Liverpool gaat voor back van Real Madrid

Arsène Wenger heeft afgelopen zomer geprobeerd om een van de grootste talenten van dit moment naar Arsenal te halen. Kylian Mbappé bleef echter bij AS Monaco. (Daily Mirror)

Everton heeft bijna beet bij een groot Engels talent. The Toffees staan op het punt om de zestienjarige Callum Styles op te halen bij Bury. (Daily Mirror)

De rechtsback slaagt er niet in te overtuigen bij Real Madrid en kan kiezen voor een overstap naar de Premier League.

Milan Badelj sluit een langer verblijf bij Fiorentina niet uit. De Kroaat werd in verband gebracht met AC Milan en Internazionale, maar geeft aan niet per se te willen vertrekken uit Florence. (Corriere dello Sport)