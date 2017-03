Narsingh: ‘Dat is exact wat je wilt horen als speler op mijn positie’

Luciano Narsingh voelt zich op zijn plek bij Swansea City. De van PSV overgekomen aanvaller stond zaterdag tegen Burnley (3-2 zege) voor het eerst in de basisopstelling van Paul Clement, nadat Narsingh al vier keer was ingevallen. De trainer speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de negentienvoudig international.

"Paul Clement is fantastisch voor me geweest", vertelt Narsingh op de website van de Premier League-club. "Ik was zijn eerste aankoop en ik wil het getoonde vertrouwen terugbetalen. Hij wil dat ik risico's neem en geeft me heel veel zelfvertrouwen. Als vleugelaanvaller moet je vrij zijn in je hoofd."

"Als ik vier keer achter elkaar een fout maak, dan schreeuwt hij niet tegen me. Hij zegt dan: 'Probeer het een vijfde keer'. Dat is exact wat je wilt horen als speler op mijn positie", legt Narsingh uit. Zaterdag gaat Swansea op bezoek bij Hull City. The Swans staan op dit moment zestiende in de Premier League.