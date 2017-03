Knappe comeback redt Advocaat; Lens blijft buitenshuis in vorm

Fenerbahçe heeft vrijdagavond opgelucht kunnen ademhalen. De kwakkelende ploeg van Dick Advocaat keek al gauw aan tegen een 2-0 achterstand bij laagvlieger Alanyaspor, maar wist de wedstrijd 180 graden te draaien: 2-3. Jeremain Lens assisteerde bij de gelijkmaker en was in zijn negen uitduels van dit seizoen betrokken bij zes doelpunten. Fenerbahçe gaat Galatasaray in ieder geval tijdelijk voorbij en staat derde in de Süper Lig.

Het zag er binnen de kortste keren beroerd uit voor Fenerbahçe. Binnen twee minuten mocht Júnior Fernándes de bal in de linkerhoek schuiven na een voorzet van Lamine Gassama vanaf de rechterflank. Na een kwartier werd het zelfs 2-0; ditmaal was Fernándes de aangever. De buitenspeler trok naar binnen en vond Vagner Love in het strafschopgebied, waarna de spits knap scoorde uit de draai. Fenerbahçe, met Robin van Persie en Gregory van der Wiel op de bank, kreeg voor het eerst sinds het begin van het seizoen 2014/15 twee tegendoelpunten in het eerste kwartier.

Toch wist de ploeg van Advocaat de rug te rechten. Lens speelde daarbij een hoofdrol. Na een halfuur leidde een vrije trap van de Nederlander tot paniek bij Alanyaspor en uiteindelijk tot een eigen doelpunt van voormalig ADO Den Haag-verdediger Kenneth Omeruo. Fernandão rondde een heerlijke combinatie af na een assist van Lens. In de tweede helft wisten de bezoekers de comeback te completeren. Ozan Tufan werd gelanceerd en bediende Aatif Chahechouhe, die eenvoudig afrondde. Na ruim een uur maakte Van Persie zijn entree als invaller; Van der Wiel bleef negentig minuten op de bank.