‘Collina grijpt hard in tegen Aytekin na veelbesproken optreden’

Deniz Aytekin heeft zijn laatste wedstrijd in de Champions League dit seizoen waarschijnlijk gefloten. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina overweegt hardhandig in te grijpen na het veelbesproken optreden van Aytekin in de wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain (6-1) van dinsdag. Dat schrijft Marca.

De Duitse arbiter wordt mogelijk gedegradeerd naar de Europa League. Ook bestaat de kans dat Aytekin komend seizoen geen topduels krijgt toegewezen in de Champions League. Wanneer Collina met een definitief besluit komt, is nog niet duidelijk. Mogelijk is dat besluit al gevallen; de UEFA maakt straffen voor arbiters immers niet bekend aan de buitenwereld.

Voor de pauze weigerde de arbiter een strafschop toe te kennen aan Paris Saint-Germain toen Javier Mascherano hands maakte in het strafschopgebied. Tijdens de achtste finale van het miljardenbal waren er meer beslissingen van de arbitrage die in het nadeel uitpakten van PSG, zoals de veelbesproken strafschoppen voor Neymar en Luis Suárez.