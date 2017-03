‘Ik had niet de verwachting dat ik dit jaar Jeroen Zoet eruit zou keepen’

Hidde Jurjus wacht nog op zijn eerste optreden in de hoofdmacht van PSV. De doelman kwam afgelopen zomer over van De Graafschap en speelde sindsdien alleen dertien wedstrijden voor het beloftenteam in de Jupiler League. Toch is Jurjus tevreden over zijn ontwikkeling.

"Ik moest erg wennen", beaamt de 23-jarige doelman in gesprek met PSV TV. "De stap van De Graafschap naar PSV is groot. Het trainen gaat goed, volgens mij zijn ze tevreden." Jurjus moet zowel Jeroen Zoet als Remko Pasveer voor zich dulden. De rol van Jurjus is voor hem duidelijk, zegt hij.

"Samen met Luuk Koopmans zit ik er nu achter. Die rol bevalt mij wel goed: ik kan in de luwte veel en goed trainen", geeft Jurjus aan. Hij had naar eigen zeggen niet de verwachting Zoet er dit jaar uit te keepen. "Ik wil heel graag, maar ik zie wat Jeroen heel goed doet. Ik kan daar nu alleen maar naar kijken en ervan leren."