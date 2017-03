Van den Brom verwacht getergd Feyenoord: ‘Dan gaan de alarmbellen af’

Feyenoord ging vorige week zondag met 1-0 onderuit op bezoek bij Sparta Rotterdam en mist aanstaande zondag tegen AZ een aantal belangrijke spelers. Toch denkt John van den Brom, trainer van de Alkmaarders, niet dat dit een ideaal moment is om de koploper van de Eredivisie te treffen. De oud-verdediger weet dat de Rotterdammers juist nu gebrand zullen zijn op een overwinning.

Op de stelling van de verslaggever van FOX Sports dat dit het ideale moment is om Feyenoord te treffen, reageert Van den Brom stellig. "Dat weet ik niet, dat ben ik helemaal niet met je eens. Ik weet hoe het werkt bij een topclub. Als je de week daarvoor verloren hebt, dan gaan de alarmbellen af", aldus de coach.

"Het wordt interessant voor hen om te zien: gaan we laten zien dat vorige week inderdaad een incident was? Of wordt de druk, waarover we allemaal wat horen, te groot, waardoor ze fouten gaan maken? Dat is aan Feyenoord", besluit Van den Brom.