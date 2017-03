Winter: ‘Ik vind dat Real Madrid niet verdiend heeft gewonnen’

Ajax Onder-19 kreeg woensdag een mooie kans om zich te plaatsen voor de halve finale van de UEFA Youth League. Om door te stoten naar de halve eindronde moest echter eerst worden afgerekend met Real Madrid en de talenten van de Koninklijke bleken uiteindelijk net te sterk voor de Amsterdammers. Na een black-out van Dani de Wit schoot Real in de slotfase vanaf de penaltystip de 2-1 binnen, waardoor het avontuur voor de ploeg van Aron Winter ten einde kwam.

De coach was hoe dan ook tevreden over het spel van zijn manschappen en denkt dat er nog wel meer in gezeten had: “Ik vind dat Real niet verdiend heeft gewonnen. In de laatste fase van de wedstrijd kregen wij namelijk erg goede kansen. Zij komen via een fout van ons dan op 2-1, erg zonde. Na afloop van de wedstrijd vertel ik dan toch de positieve dingen in de kleedkamer tegen de jongens. Het is geen schande om tegen zo’n topploeg te verliezen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club.

De Amsterdamse talenten moeten zaterdag meteen weer aan de bak als de leeftijdsgenoten van Feyenoord wachten in een wedstrijd die belangrijk is in de strijd om de landstitel: “Het is niet optimaal dat er dan een reisdag tussen zit. We moeten er alles aan doen om te winnen. Op die manier houden we alles in eigen hand, we krijgen PSV namelijk nog thuis. We mogen geen punten meer verliezen.”

Wat een vreemd moment in de Youth League! Kortsluiting bij AFC Ajax-middenvelder Dani de Wit! 😣⚡️🏀 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 8 maart 2017