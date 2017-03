Bosz deelt compliment uit: ‘Hij heeft er een goed team van gemaakt’

Na de 2-1 nederlaag in de Europa League tegen FC Kopenhagen, treedt Ajax zondagmiddag aan voor eigen publiek tegen FC Twente. Waar Hakim Ziyech donderdagavond nog bij trainer Peter Bosz aan gaf liever niet te spelen omdat hij zich niet volledig fit voelde, verschijnt hij aanstaande zondag gewoon aan de aftrap tegen zijn oude club, zo verklapt de coach op de clubwebsite.

“Hakim gaat spelen”, zegt Bosz, die blij is dat zijn ploeg pas om 16.45 uur in actie komt. “Voor ons is het wel prettig. We hebben een zware wedstrijd van donderdag in de benen, zijn gisteravond teruggevlogen en de jongens lagen laat in bed. Dan is het wel prettig om zondag laat te spelen.”

Ajax moet zondag winnen van Twente om in het spoor te blijven van koploper Feyenoord, dat het opneemt tegen AZ. Eenvoudig gaat dat volgens Bosz niet worden. “Ik vind dat Twente goede spelers heeft, ook met individuele kwaliteit. Onder meer een aantal huurspelers van Manchester City. René Hake heeft daar in korte tijd een goed team van weten te maken. Ze spelen compact, en iets teruggeplooid, en zullen dat waarschijnlijk tegen ons ook doen.”