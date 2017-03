Vieira neemt het op voor Wenger: ‘De spelers laten hem in de steek’

Arsène Wenger heeft al zijn krediet bij de meeste supporters verspeeld na de dubbele vernedering in de Champions League tegen Bayern München. Na twee keer achter elkaar met 5-1 te hebben verloren van de Duitse grootmacht, is de roep om het vertrek van de Franse trainer groter dan ooit. Oud-speler Patrick Vieira is van mening dat zijn voormalig trainer meer respect verdient van de supporters. Daarnaast vindt hij dat de spelers van Arsenal hun coach in de steek hebben gelaten.