Dolberg baalt: ‘Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan’

Ajax verloor donderdagavond in de Europa League met 2-1 van FC Kopenhagen, maar is nog niet kansloos voor de return in de Amsterdam ArenA. Kasper Dolberg, die de enige treffer aan Amsterdamse zijde voor zijn rekening nam, dacht niet zo lang voor het einde zijn club zelfs nog een betere uitgangspositie te bezorgen. De 2-2 van de spits werd echter afgekeurd door arbiter Artur Dias, tot groot ongenoegen van Dolberg zelf.

“Ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb toen ik de tweede goal maakte. Misschien dat hij dacht dat ik te veel in de rug van de verdediger sprong”, reageerde de Ajacied tegenover Ekstra Bladet. Dolberg ziet nog wel brood in een goed resultaat in Amsterdam: “Ik zal niet zeggen dat er goed voor staan, maar het is niet onmogelijk.”

“Kopenhagen heeft een goed uitgangspunt, aangezien ze moeilijk te verslaan zijn”, gaat hij verder. De Denen moeten het in de ArenA wel doen zonder de geschorste ex-PSV’er Mathias ‘Zanka’ Jörgensen: “Het is zeker een voordeel dat hij er niet bij is. De verdediging speelt al lange tijd samen en ze gaven me niet veel ruimte.”