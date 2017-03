PSG-selectie wekte irritatie bij Barcelona: ‘Daar was de kleedkamer boos om’

Paris Saint-Germain won de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 4-0 van Barcelona en leek zo goed als zeker van de volgende ronde. De spelers van PSG lieten op sociale media maar wat graag weten dat de Catalanen waren afgeslacht in Parijs. Foto’s van spelers met vier vingers in de lucht waren veelal te zien. De selectie van Barça kon dat gedrag niet waarderen, vertelt Frans international Jérémy Mathieu. Het zorgde voor een getergd Barcelona, dat door een 6-1 overwinning alsnog de kwartfinales bereikte.

Door een gebrek aan respect verscheen Barcelona gemotiveerder dan ooit aan de aftrap. "Ze zijn nog maar jong en ik denk dat ze geen bescheidenheid hebben getoond”, zegt Mathieu in gesprek met RMC. “In het voetbal kunnen dingen snel veranderen. Je moet altijd wachten tot allebei de wedstrijden zijn gespeeld. Je mag blij zijn als je 4-0 hebt gewonnen, maar de kunst is om dan bescheiden te blijven. Een klein berichtje is prima, maar houd er rekening mee dat je nog een wedstrijd te gaan hebt. Je moet niet denken dat je er al bent. Als je uiteindelijk de volgende ronde haalt, dan mag je dat laten weten.”

“Maar ik vond het gebrek aan respect”, vervolgt de verdediger. “Daar was de kleedkamer erg boos om. Zelfs de vrouw van Marquinhos plaatste een foto van haar en haar hond, waarop ze vier vingers liet zien. Dat zijn de kleine dingen waar iedereen in de kleedkamer een hekel aan heeft. Daardoor wilden we écht graag zorgen voor een comeback.”