‘Vilhena heeft nu het gevoel dat hij een zware misdaad heeft begaan’

Feyenoord heeft met AZ, sc Heerenveen en Ajax als tegenstanders een aantal lastige wedstrijden voor de boeg en zal het in de laatste twee van die duels waarschijnlijk zonder Tonny Vilhena moeten zien te stellen. De middenvelder kreeg vrijdagochtend te horen dat hij voor vier duels, waarvan één voorwaardelijk, is geschorst vanwege een elleboog in het gezicht van Mathias Pogba. Feyenoord liet vervolgens meteen weten in beroep te gaan tegen de straf, waardoor Vilhena tegen AZ wel inzetbaar is.

“Vergeleken met andere overtredingen is dit te zwaar gestraft. Ik ken Tonny al wat langer dan vandaag, hij gaat altijd voorop in de strijd maar is niet gemeen. Hij heeft nog nooit rood gepakt”, legt trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens een perspraatje die keuze van Feyenoord uit. “Vilhena heeft gezegd dat het niet bewust was, daar sta ik achter. Ik vond het geen domme actie. Hij heeft nu het gevoel dat hij een zware misdaad heeft begaan. Het doet natuurlijk wel wat met hem, het geeft veel aandacht.”

De problemen rond Vilhena komen op een vervelend moment voor Van Bronckhorst, die vanwege blessureleed tegen AZ al geen beroep kan doen op vijf spelers. Naast de afwezigheid van Brad Jones, Terence Kongolo en Marko Vejinovic is het ook op de vleugels puzzelen: “Op de flanken missen we Eljero Elia en Bilal Basaçikoglu. We kijken naar alle opties, maar ik denk niet dat Mohamed El Hankouri zondag in de basis zal starten”, sluit Van Bronckhorst af.