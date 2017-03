‘Messi was de slechtste speler op het veld, zijn einde komt eraan’

Barcelona verrichtte woensdagavond een wonder door met een 6-1 overwinning op Paris Saint-Germain een 4-0 nederlaag in het Parc des Princes ongedaan te maken. Lionel Messi was met een benutte strafschop een van de aanjagers bij de Catalanen, maar niet iedereen was na afloop te spreken over de prestaties van de Argentijn. Raymond Domenech betwijfelt of de Barça-icoon nog jaren op een hoog niveau kan blijven presteren.

“De slechtste Barcelona-speler in deze wedstrijd, was Messi. Hij stond midden op het veld, zoals hij altijd doet als hij niet wil lopen. Tijdens zijn slechte wedstrijden doet hij dat altijd, hij laat zich zakken en denkt dat hij de boel organiseert, dan wil hij alles doen”, analyseert de voormalige bondscoach van Frankrijk tegenover L’Equipe.

“Ik denk dat zijn einde er aan zit te komen. Hij heeft zoveel gegeven, hij was zo magisch. Maar nu ging hij steeds aan en uit, hij was afwezig. Neymar was adembenemend, hij vocht, hij geloofde erin. Hij bleef aanvallen. Hij en Luis Suárez, maar Suárez is anders, die zou eigenlijk bokshandschoenen moeten dragen”, gaat Domenech verder.

De Fransman zette ook voor de wedstrijd zijn vraagtekens bij het spel van Messi: “Verwikkeld in de problemen rond zijn contractverlening, heeft Messi niet meer de energie die hij had toen hij twintig was. Het is niet eenvoudig om te zien dat hij geleidelijk aan minder wordt. Hij blijft de vrije trappen opeisen, terwijl Neymar ze beter neemt, zodat hij de halfgod kan blijven die hij was. Hij is nu meer berekenend en is de spontaniteit en kracht in zijn dribbels kwijtgeraakt.”