Payet zag geen andere uitweg: ‘Ik had West Ham al gewaarschuwd’

In een interview met L’Équipe gaat Dimitri Payet uitgebreid in op zijn vertrek bij West Ham United. De Frans international verliet the Hammers in januari voor Olympique Marseille, nadat hij al enige tijd weigerde in actie te komen voor zijn werkgever in de hoop een transfer te forceren. De negatieve speelstijl die manager Slaven Bilic hanteerde, ligt ten grondslag aan het vertrek van Payet.

Nog geen jaar nadat Payet een nieuw langdurig contract tekende bij West Ham, vertrok hij eind januari voor 29,3 miljoen euro naar Marseille. “Ik was niet blij met de verdedigende manier waarop wij speelden”, vertelt Payet. “Je kan wel zeggen dat ik verveeld was. Ik had contact met Marseille en vooral met Rudi Garcia (de trainer, red.). Ik kende zijn filosofie. De keuze was snel gemaakt. Als ik nog zes maanden zou wachten, zou ik zes maanden verliezen.”

Na de thuiswedstrijd tegen Hull City wist Payet genoeg. “We wonnen met 1-0 en zij hadden vier keer de paal geraakt. Iedereen was na afloop blij in de kleedkamer, maar de paal was die dag de man van de wedstrijd”, vervolgt de Fransman. “Ik dacht dat ik daar geen ruimte voor verbetering zou hebben. Ik had een nieuwe uitdaging nodig.”

Payet besloot om niet meer in actie te willen komen voor West Ham, tot grote ergernis van manager Bilic. De international zag geen andere uitweg. “Ik had ze al gewaarschuwd dat ik het zou gaan doen, maar misschien namen ze me toen niet serieus. Ik keek ze recht in de ogen en zei ze dat ik de consequenties zou aanvaarden. Bilic wist dat ik ergens anders heen wilde. Daar spraken we aan het begin van het seizoen al over. Maar de club hield het toen tegen. Ik respecteerde dat besluit, maar de sportieve situatie ging achteruit en daarom gaf ik in januari aan dat ik weg wilde.”