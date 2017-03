Wijnaldum lacht kritiek weg: ‘We moeten wel realistisch blijven’

Georginio Wijnaldum komt in Engeland maar niet af van de kritiek op zijn prestaties in uitwedstrijden. In zijn tijd bij Newcastle United werd hij al bestempeld als speler die alleen presteert in thuiswedstrijden. Bij Liverpool krijgt hij nu dezelfde kritiek. De Oranje-international haalt er zijn schouders over op. “Dat is een mening. Ik vind dat ik ook goed speel in uitwedstrijden, zeker dit seizoen”, zegt de 26-jarige middenvelder.

Bij the Magpies maakte Wijnaldum al zijn elf doelpunten voor eigen publiek. Dit seizoen presteerde hij uitstekend op Anfield, maar zijn de fans minder te spreken over Wijnaldum in de uitwedstrijden. “Het is grappig om te horen, want vorig seizoen presteerden we als team niet in uitwedstrijden, maar was ik degene op wie kritiek was”, zegt Wijnaldum volgens de Daily Mirror. “Het is een teamsport en niemand kan het alleen. Men mag van de ene speler meer verwachten dan van de ander, maar we moeten wel realistisch blijven.”

“Als een heel team niet presteert, kan je niet een speler aanwijzen en zeggen dat hij dit of dat niet goed doet. Het is een fout van het hele team als we niet presteren”, aldus de zomeraankoop van 27,5 miljoen euro.