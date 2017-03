‘Kwetsend, ik zou nooit bewust op het hoofd van een collega stampen’

Tyrone Mings en Zlatan Ibrahimovic kregen het afgelopen weekend in de wedstrijd tussen AFC Bournemouth en Manchester United meerdere malen met elkaar aan de stok en dat heeft voor beide spelers voor een vervelend staartje gezorgd. De Zweed moet drie weken toekijken vanwege een elleboog die hij in het gezicht van Mings plantte, terwijl Mings zelf vijf wedstrijden geschorst werd nadat hij op het hoofd van de op de grond liggende Ibrahimovic ging staan.

De verdediger van the Cherries houdt echter vol dat er geen opzet in het spel was: “Ik ben extreem teleurgesteld door de beslissing van de FA om mij vijf wedstrijden te schorsen na wat een onopzettelijke botsing met Zlatan Ibrahimovic was. Op geen enkel moment was er een bewuste trap of een beweging die opzet suggereerde. Mijn voet veranderde niet van koers en op geen moment heb ik geprobeerd om mijn voet op zijn hoofd te zetten”, leest een verklaring die Mings via sociale media openbaar maakte.

“Mijn enige focus was om naar achteren te sprinten en te verdedigen, dergelijk gedrag hoort niet bij mijn spel. Dus als mensen oordelen dat ik expres op het hoofd van een collega zou stampen, kwetst mij dat”, gaat hij verder. “Dat is een actie die nergens acceptabel zou zijn, laat staan op een voetbalveld. Zoiets zou nooit door mij heen gaan. Ik wil Bournemouth en de fans bedanken voor hun steun en kan niet wachten om weer op het veld te staan.”