Ibrahimovic sprak met MLS-club: ‘Deze zomer of misschien over een jaar’

De kans is groot dat Zlatan Ibrahimovic Manchester United gaat verlaten voor LA Galaxy. Dat zegt Alexi Lalas, voormalig algemeen directeur van de club. Tegenover de BBC bevestigt hij dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen beide partijen. Wanneer het er komende zomer niet van komt, dan waarschijnlijk over een jaar, denkt Lalas.

Ibrahimovic heeft een aflopend contract bij Manchester United. Manager José Mourinho gaf al aan hem er graag bij te houden, maar de Zweed zelf heeft zich nog niet uitgelaten over zijn nabije sportieve toekomst. In de Amerikaanse media verschenen eerder deze week geruchten over een aanstaande transfer naar LA Galaxy, dat van de oud-international de best betaalde speler van de Major League Soccer wil maken. De geruchten lijken geen gebakken lucht, stelt Lalas.

“Ik denk dat ze een goede kans hebben om Ibrahimovic te contracteren”, zegt Lalas, die de club uit Los Angeles in 2014 verliet. “Of het nou deze zomer is of misschien pas over een jaar, de interesse zal blijven. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden.”

Lalas zou er niet gek van staan te kijken wanneer Ibrahimovic tekent bij LA Galaxy. Eerder trokken zij al spelers als David Beckham en Steven Gerrard aan. “Het is de grootste club uit de MLS. Ze doen grote dingen en trokken eerder al ‘sexy’ spelers aan. Die reputatie hebben ze. Wat dat betreft zou deze transfer goed in het rijtje passen.”