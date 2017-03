‘Jetro belt me na wedstrijden altijd op om te zeggen hoe hij me vond’

De achttienjarige Sherel Floranus is bij Sparta Rotterdam bezig aan zijn eerste seizoen in de Eredivisie. Jetro Willems is zijn neef en tevens grote voorbeeld. Floranus speelde vorige week zondag tegen Feyenoord (1-0) negentig minuten lang als linksback en was blij dat hij complimenten kreeg van de PSV-verdediger.

"Over die wedstrijd tegen Feyenoord zei hij meteen dat hij erg tevreden was”, zegt Floranus in gesprek met PZC. "Als ik dat hoor, man, dan ben ik supertrots. Jetro is natuurlijk niet de minste. Ja, Jetro is mijn voorbeeld. Hij belt me na wedstrijden altijd op om te zeggen hoe hij me vond."

De talentvolle verdediger hoopt de stap naar de top te maken. "Als je FC Barcelona - Paris Saint-Germain ziet, denk je natuurlijk wel: 'wow, daar wil ik ook spelen'. Maar laat ik eerst maar eens elke week goed spelen voor Sparta. Ik ben lekker bezig, maar kan nog beter. Dat vindt Jetro ook.”