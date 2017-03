Klaassen geniet: ‘Eigenlijk is dat niet normaal voor zeventienjarige’

Ajax stapte donderdagavond met een 2-1 nederlaag tegen FC Kopenhagen het veld af en zal in de return in Amsterdam zodoende flink aan de bak moeten. Davy Klaassen mist die belangrijke wedstrijd na een gele kaart voor commentaar op de leiding en was na afloop niet te spreken over de scheidsrechter. Toch zag hij ook genoeg lichtpuntjes tijdens de wedstrijd.

De nummer twee van de Eredivisie trad in Denemarken aan zonder de geschorste Joël Veltman en Davinson Sánchez en Klaassen zag dat hun back-ups uitstekend presteerden: “Kenny Tete en Matthijs de Ligt deden het als vervangers van Veltman en Sánchez goed. Ze waren sterk en betrouwbaar”, prijst hij het duo tegenover De Telegraaf.

Klaassen noemt het rot voor De Ligt dat de 2-1 van Andreas Cornelius juist in een duel met hem viel, maar vindt dat de jongeling verder uitstekend bezig was: “Eigenlijk is dat niet normaal voor een zeventienjarige. Maar we trainen elke dag met hem, dus het is voor ons wel normaal geworden.”