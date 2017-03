Update: Feyenoord tekent beroep aan tegen schorsing Vilhena

Tonny Vilhena is door de tuchtcommissie van de KNVB voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Hierdoor mist hij de belangrijke uitwedstrijd tegen Ajax. De straf staat gelijk aan het eerste voorstel van de aanklager betaald voetbal. Vilhena en Feyenoord gingen in beroep, maar tijdens de zitting van donderdag werd deze verhoogd naar vier wedstrijden onvoorwaardelijk.

Vilhena krijgt de straf voor het uitdelen van een elleboogstoot aan Mathias Pogba in de wedstrijd van vorige week zondag tegen Sparta Rotterdam (1-0 nederlaag). Feyenoord kan nog in beroep tegen de straf. Wanneer de club besluit dat niet te doen, dan mist Vilhena de competitiewedstrijden tegen AZ, sc Heerenveen en Ajax.

Feyenoord had gehoopt opnieuw succesvol te zijn door in hoger beroep te gaan. Vijf keer eerder dit seizoen slaagde huisjurist Joris van Benthem erin om strafvermindering of zelfs vrijspraak te krijgen.

Update 10 maart 10.55 uur - Feyenoord tekent beroep aan tegen schorsing Vilhena

Feyenoord gaat in beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB. Dat meldden de Rotterdammers op de clubswebsite. Vilhena is zondag gewoon inzetbaar in de wedstrijd tegen AZ. Dat is een meevaller voor trainer Giovanni van Bronckhorst, die het tegen de Alkmaarders al moet doen zonder Terence Kongolo. Brad Jones, Eljero Elia, Marko Vejinovic en Bilal Basacikoglu zijn twijfelgevallen.