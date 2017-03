‘Guardiola wilde mijn leven niet ruïneren, hij deed wat hij moest doen’

Joe Hart denkt niet dat hij ooit nog een keer het doel van Manchester City zal verdedigen. Josep Guardiola maakte na zijn aanstelling in het Etihad Stadium duidelijk dat de Engels international niet zijn eerste optie in het doel zou zijn. Hart maakte derhalve de tijdelijke overstap naar Torino, waar hij komend seizoen waarschijnlijk niet meer zal spelen. Hart staat open voor een andere club, eventueel in de Premier League.

"Ik kan gerust zeggen dat ik momenteel overbodig ben bij Manchester City", zo erkent Hart in gesprek met BBC Sport. Hij denkt niet dat de situatie zal gaan veranderen, ook al maakt Claudio Bravo niet altijd een sterke indruk. "Nee, niet echt. Ik moet realistisch zijn. Ik houd van Manchester City en ik heb altijd gezegd dat ik daar net zo lang zou spelen als de club dat zou willen."

"Maar ik was hoe dan ook altijd op mijn hoede met dergelijke uitspraken. Ik weet dat dingen bij topclubs snel kunnen veranderen, net zoals meningen en mensen in dienst. Niet iedereen zal je goed vinden, niet iedereen zal je opstellen en dat is zakelijke kant van het verhaal. Het is niets persoonlijks, absoluut niet. Ik wil voetballen, ik houd van voetballen en als ik daar de kans niet krijg, dan zal ik elders naar een mogelijkheid moeten kijken."

Hart neemt Guardiola niets kwalijk, ook al is de Spanjaard de voornaamste reden dat hij zijn werkgever na elf jaar waarschijnlijk zal gaan verlaten. "Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft naar zijn mening de juiste beslissing genomen. Hij wilde mijn leven niet ruïneren. Hij deed dat omdat hij dacht dat hij daarmee wedstrijden ging winnen als manager." Hart staat open voor alles. "Ik houd van de Premier League, van alles wat met deze competitie te maken heeft. Maar het staat niet bovenaan mijn verlanglijst. Ik wil hoofdzakelijk voor een club spelen omdat ze mij als eerste doelman willen."