Mourinho waarschuwt Chelsea: ‘We komen niet met een Nicky Butt-team’

José Mourinho zal Manchester United maandagavond in een zo sterk mogelijk opstelling laten aantreden. Slechts vier dagen na de eerste Europa League-ontmoeting met FK Rostov (1-1) staat voor the Mancunians in West-Londen een kwartfinale van het toernooi om de FA Cup op het programma.

Kwalificatie voor de Champions League, via de competitie of de Europa League, geniet prioriteit bij Manchester United. De FA Cup is echter ook een belangrijke competitie, zo geeft Mourinho niet voorhet eerst aan. "Maandag komen we niet met een Nicky Butt-team", verwijst de Portugees naar het hoofd jeugdopleiding van Manchester United.

"Dat kunnen we niet maken. Manchester United is te groot, Manchester United is de winnaar van het toernooi", zo benadrukte Mourinho. "Het is niet de schuld van Chelsea dat we maandagavond moeten spelen. Er zullen veranderingen plaatsvinden, dat staat vast. Donderdag spelen we alweer tegen FK Rostov. Maar nee, we gaan niet met een Nicky Butt-team spelen." Manchester United won dit seizoen al twee prijzen: de Community Shield in augustus en de EFL Cup afgelopen maand.