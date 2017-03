Fellaini haalt uit: ‘Hij is wereldkampioen in het breken van benen’

Marouane Fellaini is dit seizoen weliswaar de speler van Manchester met de meeste overtredingen per wedstrijd, maar hij vindt zichzelf niet over de schreef gaan. De middenvelder annex Belgisch international neemt dan ook afstand van de uitlatingen van Liverpool-icoon Jamie Carragher.

Carragher gaf vorig jaar eerlijk toe dat hij hoopte dat Fellaini nooit meer in de Premier League zou spelen, na een elleboogstoot jegens Robert Huth. "Hij is gewelddadig en agressief", zo verzekerde de voormalig verdediger. Fellaini kan zijn oren niet geloven. "Als ik gewelddadig en agressief ben, wat was Carragher dan?", vraagt Fellaini zich nu af.

"Carragher is kampioen van blablabla en wereldkampioen in het breken van benen. Als je zijn naam op YouTube invult, zie je alleen maar video's van tackles." Fellaini kreeg in zijn tijd bij Everton ook al kritiek over zijn fysieke manier van spelen.