PSV weigert handdoek te werpen na historische wedstrijd van Barcelona

PSV leek na de nederlaag bij Feyenoord (2-1) kansloos in de strijd om het kampioenschap, maar de Eindhovenaren mogen nog altijd hopen op een wonder. Feyenoord verloor vorig weekeinde van Sparta Rotterdam (1-0), PSV won zelf van Roda JC Kerkrade (4-0), waardoor de achterstand op de koploper weer acht punten bedraagt. De nadelige marge op Ajax bedraagt vier punten.

Doelman Jeroen Zoet is benieuwd naar de mentale weerbaarheid van Feyenoord. "Dat is een grote factor", laat Zoet optekenen door Omroep Brabant. De keeper zag woensdagavond voor de televisie hoe Barcelona in de achtste finales van de Champions League met 6-1 won van Paris Saint-Germain en daarmee de 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetste. "Als je zoals bij Barcelona ziet dat een wedstrijd in zeven minuten beslist kan worden en dat er ineens een heel ander team doorgaat. Dan kan in de Eredivisie ook nog alles steeds. Alleen moeten wij dan wel blijven winnen."

Phillip Cocu zat als oud-speler van Barcelona juichend op de bank. Hij weet dat de comeback van de Catalanen uit geslagen positie ook als inspiratie zou kunnen dienen voor PSV. "Deze wedstrijd bewijst wel weer, dat je altijd moet blijven vechten voor je kansen, hoe klein die ook lijken", zo citeert De Telegraaf de oefenmeester. "Zoiets hebben we vorig jaar zelf ook meegemaakt op de laatste speeldag. Ik vond het knap, dat Barcelona ervoor bleef gaan, ook toen Edinson Cavani de 3-1 had gemaakt.”