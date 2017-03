Klaassen verdedigt standpunt Ziyech: ‘Het is een heel eerlijke uitspraak’

Ajax tradt donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen aan zonder Hakim Ziyech, die aangaf dat hij kracht tekort komt. Coach Peter Bosz zette de spelmaker zodoende alleen als invaller in. "Ik vind het heel goed dat Hakim naar de trainer ging en zei dat hij zich niet lekker voelde”, prees Davy Klaassen zijn ploeggenoot.

Klaassen benadrukt dat Ziyech niet iemand is die 'niet wilde spelen' en 'lekker op de bank wilde zitten'. "Maar de laatste weken zag je dat hij heel erg aan het werken was en niet meer echt in zijn kwaliteit kwam. Het is een heel eerlijke uitspraak en Hakim is geen wegloper", zo benadrukt de captain van Ajax in gesprek met De Telegraaf.

Donny van de Beek speelde in plaats van Ziyech, die volgens Bosz zondag tegen FC Twente 'gewoon' weer in de basis staat. Klaassen wijst op de veranderingen die Ziyech meemaakt. "Hij loopt bij ons twee keer in de week twaalf kilometer en liep er bij FC Twente één keer acht. Dat is wel effe wat anders."