FC Kopenhagen baalt ondanks zege op Ajax: ‘Is hij 1 meter 30? Schandalig’

FC Kopenhagen was donderdagavond met 2-1 te sterk voor Ajax, in het kader van de eerste achtste finales van de Europa League. Hoofdtrainer Stale Solbakken was hoe dan ook niet tevreden over het uitdoelpunt van de Amsterdammers, via Kasper Dolberg.

"Er gingen verschrikkelijke fouten aan de treffer van Dolberg vooraf", zo verzuchtte Solbakken na afloop. "We hebben wel honderd van dergelijke aanvallen van Ajax bestudeerd. Verschillende spelers van ons stonden opeens uit positie. Dolberg had nooit mogen scoren op die manier."

"Ik heb de situatie tweeduizend keer bekeken en ik word steeds bozer. We nemen elkaars man zomaar over, waardoor Dolberg ruimte krijgt en gedekt moet worden door Peter Ankersen. Hoe groot is hij? 1.30 meter? Het is schandalig." Solbakken is blij dat zijn team na de 1-1 van Ajax de rug rechtte. "Gelukkig maakten we nog een mooie goal en kwamen we weer in het ritme. Alles bij elkaar opgeteld is 2-1 een eerlijk resultaat, 3-1 zou te veel van het goede zijn geweest."