Bosz kan ogen niet geloven: ‘Een Portugees in Denemarken doet dat wel’

Ajax leed donderdagavond in de eerste Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen weliswaar een nederlaag met perspectief, maar Peter Bosz baalde na de 2-1 nederlaag. De oefenmeester houdt simpelweg niet van verliezen en was bovenal ontevreden over het afgekeurde doelpunt van Kasper Dolberg in de slotfase.

"In Engeland wordt zo’n goal niet afgekeurd. Een Portugees in Denemarken doet dat wel", verzuchtte Bosz in gesprek met FOX Sports. "Dolberg gooit gewoon alles wat hij heeft in de strijd. Hij gaat voor de bal, misschien op een onorthodoxe manier, maar de scheidsrechter had hem van mij goed mogen keuren."

Ajax keek na 27 seconden al tegen een achterstand aan. "We begonnen heel slecht, hadden het een paar minuten moeilijk. Daarna zijn we gaan voetballen en kwamen we in onze kracht", analyseerde Bosz, die zag hoe Dolberg de 1-1 maakte. "In het begin van de tweede helft speelden we heel goed, we drongen Kopenhagen helemaal terug. Juist in die fase viel de 2-1. Daar ben ik ziek van."

Bosz heeft vertrouwen in de return, die op 16 maart wordt gespeeld zonder de geschorste Davy Klaassen. "Ook zonder hem moeten we winnen. We moeten Kopenhagen voetballend bestrijden, daar zijn we nu weer achter gekomen. Als we in krachtmetingen meegaan, kunnen we verliezen. Als we blijven voetballen, maken we de grootste kans."