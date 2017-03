Mourinho: ‘Het was onmogelijk om beter te spelen tegen FK Rostov’

Manchester United leek donderdagavond na een prima eerste helft op weg naar een overwinning in het eerste duel met FK Rostov in de achtste finales van de Europa League, maar moest door een doelpunt van Aleksandr Bukharov na rust toch nog genoegen nemen met een gelijkspel (1-1). Manager José Mourinho was echter niet ontevreden over het optreden van zijn ploeg in Rusland.

"Gezien de omstandigheden was het een goede wedstrijd van ons", zei de Portugese oefenmeester na afloop van de wedstrijd in gesprek met BT Sport. Mourinho had in aanloop naar de krachtmeting met Rostov zijn ongenoegen geuit over de staat van het veld in het Olimp-2 en herhaalde die klaagzang na afloop. "Het was onmogelijk om beter te spelen dan dat we vandaag gedaan hebben. Goed positiespel was onmogelijk. We hebben gedaan wat de wedstrijd van ons vroeg en dit resultaat biedt perspectief voor ons."

Henrikh Mkhitaryan opende de score voor United na ruim een half uur spelen. De Armeense middenvelder had zich net als Mourinho geëergd aan het veld. "Ik wil het er niet eens over hebben, want het veld had voor beide teams grote nadelen. Het was geen bijster interessante wedstrijd, maar we hebben ons best gedaan. Ik denk dat het uitdoelpunt belangrijk zal blijken te zijn."