Klaassen baalt: ‘Hij was heel de tijd de grote man aan het uithangen’

Davy Klaassen moet het weerzien met FC Kopenhagen in de Europa League aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder annex captain van Ajax kreeg een gele kaart in de slotfase van de wedstrijd, waardoor hij de return in Amsterdam moet missen.

Klaassen protesteerde hevig na een afgekeurde goal van Kasper Dolberg. De gele prent van arbiter Artur Dias betekent dat de captain een schorsing moet uitzitten. "Ik was boos. Omdat hij de goal afkeurde, maar ook omdat ik geel kreeg", vertelde Klaassen in gesprek met FOX Sports, na de 2-1 nederlaag. "Ik zei: What happened?."

"Toen werd hij boos en dreigde hij me eruit te sturen. Hij was heel de tijd de grote man aan het uithangen, tegen ons allemaal." Klaassen speelde zonder Hakim Ziyech aan zijn zijde. De middenvelder is vermoeid en werd alleen als invaller binnen de lijnen gebracht. "Donny van de Beek is natuurlijk een ander soort speler, maar hij valt bijna wekelijks in en je weet precies wat je aan hem hebt. Hij laat zien dat hij betrouwbaar en goed genoeg is."