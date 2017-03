Jurist haalt uit na zwaardere eis voor Vilhena: ‘Makkelie was in de war’

Feyenoord-jurist Joris van Benthem kan weinig begrip opbrengen voor de eis van de aanklager betaald voetbal van de KNVB om Tonny Vilhena voor vier wedstrijden te schorsen naar aanleiding van een vermeende elleboogstoot aan het adres van Mathias Pogba, vorige week tegen Sparta Rotterdam (1-0). De aanklager sprak donderdag op de rechtszitting van 'een nare overtreding die niet thuishoort op een voetbalveld’, maar Van Benthem kan zich niet vinden in die bewoordingen.

De aanklager zou de straf baseren op een verklaring van scheidsrechter Danny Makkelie, die de fluit hanteerde tijdens de Rotterdamse stadsderby en de actie van Vilhena niet bestrafte. Aanvankelijk wilde de aanklager de middenvelder nog schorsen voor drie duels. "Makkelie zegt in zijn verklaring dat hij zag dat Feyenoord de bal buiten speelde. Daar blijkt geen sprake van. Dat zegt dus ook iets over Makkelie. Het lijkt of hij een beetje in de war was toen hij verklaring invulde", zei Van Benthem bij de zitting, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

"Waarom zegt Makkelie niet gewoon dat hij het voorval heeft beoordeeld maar dat hij het niets vond?", vroeg Van Benthem zich hardop af. "Ik zie geen stoot. Dat is niet aan de orde. Hij heeft geen gebalde vuist, zijn hand is open. Als je een elleboog geeft, bal je een vuist. Het is een ongelukkige actie, niet meer dan dan. Tonny is een pure prof en altijd van onbesproken gedrag geweest."