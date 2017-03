Pover Ajax moet aan de bak na nederlaag in Kopenhagen

Ajax zal alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. Het elftal van Peter Bosz hield donderdagavond een benarde uitgangspositie over aan het eerste duel in de achtste finales met FC Kopenhagen, dat voor eigen publiek furieus van start ging en uiteindelijk in de tweede helft afrekende met de Amsterdammers: 2-1. Volgende week volgt de return in de Amsterdam ArenA.

Ajax kende een valse start in het Parken Stadion, waar Kopenhagen dit seizoen nog geen wedstrijd verloor. Rasmus Falk liep na twintig seconden spelen intelligent weg uit de rug van Donny van de Beek en verschalkte doelman André Onana vervolgens met een diagonaal schot: 1-0. Van de Beek kreeg op het middenveld van de hoofdstedelingen de voorkeur boven Hakim Ziyech, maar de jongeling kon niet voorkomen dat Ajax het initiatief in de openingsfase moest laten aan Kopenhagen, dat gesteund werd door de vroege voorsprong en de bezoekers met de rug tegen de muur zette.

Bosz moest het in de Deense hoofdstad stellen zonder Davinson Sánchez en Joël Veltman en het gemis van het geschorste tweetal deed zich voelen. Ajax wist zich geen raad met de fysieke kracht van Byens Hold en kwam na een klein half uur bijzonder goed weg, toen een poging van Youssef Toutouh na een lange inworp maar rakelings naast het doel van Onana scheerde. Aan de andere kant werd Kasper Dolberg in bedwang gehouden door ex-PSV’er Mathias 'Zanka' Jörgensen, maar de spits wist een kwartier voor rust toch te ontsnappen aan de aandacht van de verdediger. Dolberg werd perfect op maat bediend door Davy Klaassen en bracht Ajax al vallend op gelijke hoogte: 1-1.

Dolberg leek zich op het moment dat hij werd aangespeeld in buitenspelpositie te bevinden, maar de Deense jongeling kreeg het voordeel van de twijfel van de arbitrage en tekende voorts met een fraaie volley voor een cruciaal uitdoelpunt. Ajax haalde de thee uiteindelijk met een gelijke stand en kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer. Het team van Bosz tapte in de tweede helft uit een ander vaatje, maar moest na een uur spelen opnieuw een pas op de plaats maken. Andreas Cornelius klopte Matthijs de Ligt in de lucht en gaf Onana vervolgens het nakijken met een snoeiharde kopbal: 2-1.

Bosz besloot een kwartier voor tijd in te grijpen met een dubbele wissel: Bertrand Traoré en Van de Beek moesten het veld ruimen ten faveure van Ziyech en de Braziliaanse miljoenenaankoop David Neres. Ajax slaagde er aanvankelijk nauwelijks in Kopenhagen-doelman Robin Olsen te verontrusten, maar kreeg vlak voor tijd toch nog de uitgelezen mogelijkheid om de score te nivelleren. Klaassen speelde zich na een fraaie aanval knap vrij, maar het schot van de aanvoerder werd gekeerd door Olsen. Klaassen ontving daarna nog een gele kaart, waardoor hij de return van volgende week aan zich voorbij zal moeten laten gaan vanwege een schorsing.