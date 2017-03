Manchester United laat zich verrassen door FK Rostov

De eerste ontmoeting tussen FK Rostov en Manchester United in de Europa League heeft geen winnaar opgeleverd. De ploegen bleven op Russische bodem op een gelijkspel steken: 1-1. Henrikh Mkhitaryan was voor het derde Europese duel op rij trefzeker, maar na de onderbreking slaagde Rostov erin om de tussenstand te nivelleren en zodoende zal men enigszins met zelfvertrouwen het weerzien op Old Trafford tegemoet gaan.

Manchester United ging met een minimale voorsprong de rust in en dat was zeker niet onverdiend. Het team van José Mourinho speelde niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar dat was ook niet nodig. FK Rostov speelde een zwakke eerste helft en liet zich pas zien toen de bezoekers de leiding namen, tien minuten voor rust.

Marouane Fellaini gaf de bal aan Zlatan Ibrahimovic, die de achterlijn bereikte en Mkhitaryan bediende: de Armeniër schoot het leer van enkele meters afstand achter Nikita Medvedev. De Zweed was in zijn laatste 24 officiële wedstrijden als Mancunian bij 26 doelpunten betrokken: 6 assists, 20 treffers.

Na de openingstreffer beet Rostov wat meer van zich af, maar Sergio Romero hoefde zich niet veel in te spannen en een vrije trap ging recht op de doelman af. Na nog geen tien minuten in de tweede helft verscheen vanuit het niets echter de 1-1 op het scorebord. De defensie van United verkeek zich op een pass van Timofey Kalachev, waarna Aleksandr Bukharov met een volley de bal achter Romero joeg.

De tegentreffer ten spijt, Manchester United liet geen beter voetbal zien. Beide teams hadden de ambitie om meer dan een keer te scoren, maar slaagden er niet in om de respectievelijke defensies in de problemen te brengen. Een kopbal van Fellaini na een corner en een schot van Aleksandr Gatskan waren de enige noemenswaardige mogelijkheden in de slotfase.