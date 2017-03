Oud-Ajacied Poulsen: ‘Ik ben vertrokken als voetballer, niet als bankzitter’

Ajax speelt donderdag de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. Christian Poulsen zal met belangstelling plaatsnemen op de tribune van het Telia Parken. De middenvelder, inmiddels gestopt, kwam tijdens zijn loopbaan voor beide clubs uit.

Tussen 2012 en 2014 droeg Poulsen het shirt van de Amsterdammers. “Ik was heel erg gericht op mijn plek in het elftal. Ik wilde spelen. Me laten gelden. Ik was met mezelf bezig”, herinnert de oud-middenvelder zich in gesprek met Het Parool. “Totdat Frank de Boer en ik op een dag een lang en goed gesprek hadden. De Boer zei: Je speelt niet elke minuut, maar elke minuut dat je hier bent, ben je belangrijk. Die jonge gasten: ze kijken allemaal naar jou. Ik had dat kennelijk toch nodig, na al die jaren van profvoetbal, die bevestiging.”

Na twee jaar in Amsterdam besloot Poulsen terug te keren naar FC Kopenhagen. “Ik ben vertrokken als voetballer, niet als bankzitter”, stelt de Deen. “De Boer heeft dat voor de hele groep destijds mooi omschreven. Hij noemde de organisatie bij Ajax een boom met appels. Jaap Stam en Dennis Bergkamp liepen er rond als trainers, er waren looptrainers, krachttrainers, diëtisten, mental coaches. Allemaal kundige mensen die ons konden helpen om een betere voetballer te worden. Maar je moest wél zelf plukken. Ik noem geen namen, maar de jonge spelers die de meeste appels hebben geplukt, zijn ook het verst gekomen.”