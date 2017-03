Wenger benaderde Monaco-sensatie: ‘Hij doet me denken aan Thierry Henry’

Kylian Mbappé ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig bij AS Monaco en staat nu in de belangstelling van onder meer Juventus en Manchester United. Ook Arsenal volgt de jonge aanvaller op de voet. Maar volgens Arsène Wenger had Mbappé al in het shirt van the Gunners kunnen spelen.

“Ik heb hem afgelopen jaar benaderd, omdat ik denk dat hij exceptionele kwaliteiten heeft. Hij heeft een grote toekomst voor zich. Mbappé doet me denken aan de jonge Thierry Henry, met dezelfde kwaliteiten en dezelfde intelligentie”, zegt Wenger in de Engelse media. “Volgens mij is hij een exceptioneel talent, die een hele grote toekomst voor zich heeft.”

Van een overgang kwam het echter nog niet. Mogelijk maakt Mbappé komende zomer nog de overstap naar Arsenal, maar de vraag is of Wenger dan nog altijd aan het roer staat in het Emirates Stadium. Het bestuur van de club geeft de Franse oefenmeester voorlopig het vertrouwen, zo laat men in een statement weten. “We respecteren dat fans hun mening hebben, maar we leiden de club met het oog op de lange termijn. Arsène heeft een contract tot het einde van het seizoen. Alle beslissingen worden in onderling overleg genomen.”