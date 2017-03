Jubilaris Marzo: ‘Dat ik altijd in de basis sta, is een teken van waardering’

Komend weekeinde speelt Stefano Marzo tegen Excelsior zijn honderdste wedstrijd voor sc Heerenveen. De Belgische verdediger kwam in 2013 over van Beerschot. Dit seizoen speelde Marzo iedere competitiewedstrijd in de basiself van de Friezen en miste pas vier minuten, in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

“Die vier minuten vind ik wel jammer, maar ik kan niet ontevreden zijn. Dat ik altijd in de basis start is een teken van waardering van de technische staf, dan moet je iets goeds doen”, zegt Marzo op de website van sc Heerenveen. “We moeten vasthouden aan ons idee van voetbal, maar moeten aanvallend en verdedigend scherper zijn. Het killer-instinct moet omhoog. We moeten zorgen dat we niet zo vaak op achterstand komen, de nul houden en van daaruit voorin misschien iets opportunistischer zijn.”

“Vaker schieten vanaf de zestien en sneller de voorzet erin gooien. Het klinkt simpel, maar geluk dwing je af. Als je niet schiet kun je ook nooit afdwingen dat de bal afwijkt of dat de keeper een keer een foutje maakt waardoor de bal binnen gaat. Daar moeten we vaker naar op zoek gaan”, stelt de verdediger. “Nu we dominanter spelen kan ik me als back aanvallend vaker inschakelen. Ons teamspel en wat deze trainer van een back vraagt, ligt me goed.”